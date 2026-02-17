S’abonner au mag
Streaming illégal : un tribunal espagnol tient les VPN pour complices

La Liga ne plaisante pas. Un nouveau succès pour La Liga et Telefónica dans la lutte contre la piraterie. Comme l’a rapporté Marca ce mardi, le tribunal de commerce de Cordoue n°1 a approuvé les mesures conservatoires contre les fournisseurs de VPN (réseau privé virtuel) NordVPN et ProtonVPN.

Le tribunal espagnol considère que ces fournisseurs de VPN partagent une responsabilité dans le streaming illégal des matchs de La Liga. En conséquence, ils doivent désormais prendre des mesures pour rendre les adresses IP permettant d’accéder à ces flux depuis l’Espagne inaccessibles.

VPN complices ?

Selon le tribunal, les VPN représentent un « moyen très efficace et facile à utiliser » pour contourner le géoblocage et accéder à des sites proposant du contenu illégalement diffusé. Les documents judiciaires soulignent également que ces fournisseurs font eux-mêmes la publicité de la possibilité de contourner les restrictions géographiques.

Cette dernière décision andalouse fait référence à un précédent du tribunal de commerce de Barcelone n°6 de décembre 2024, où les VPN avaient été pour la première fois contraints à empêcher le contournement des restrictions d’accès via leurs services.

En France comme en Espagne, les fournisseurs de VPN sont désormais dans le viseur.

