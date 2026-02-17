Habib Beye en approche à l’OM, bientôt un nouveau président ?

American Express. Débarqué en urgence à Marseille pour gérer les affaires courantes de l’OM, Frank McCourt en a profité pour rencontrer les représentants des supporters, nous informe RMC Sport.

Une réunion durant laquelle le propriétaire du club a ainsi annoncé l’arrivée probable (et imminente) de Habib Beye sur le banc, ainsi que la nomination prochaine d’un président. Cela fait suite au maintien de Medhi Benatia à son poste de directeur du football – alors que celui-ci était annoncé démissionnaire – et au retrait de Pablo Longoria de la présidence. Longoria devrait néanmoins rester dans l’organigramme en qualité de représentant marseillais au sein de la LFP et des instances européennes.

Xabi Alonso aurait été sondé

RMC précise que les dirigeants marseillais auraient sondé Xabi Alonso, mais l’instabilité du club n’aurait pas permis de développer la piste. Enfin, McCourt a ajouté ne pas avoir apprécié les banderoles hostiles brandies au Vélodrome samedi dernier, tout comme il a rappelé vouloir s’inscrire dans la durée à l’OM.

La vente, c’est non.

L'OM va finalement devoir patienter pour Beye