Pour Marcelino, la Premier League c’est comme la NBA
Effet de mode ? Encore un footeux qui compare son sport au basket, ben voyons. Cette fois-ci, c’est Marcelino, entraîneur de Villarreal, qui s’est permis une comparaison entre le ballon rond et le ballon orange. Le coach du Sous-Marin jaune, actuellement troisième de Liga, a expliqué en quoi la Premier League et la NBA se ressemblent : ce sont deux championnats rois de deux sports collectifs rois.
Premier League et NBA, même combat ?
« La Premier League, c’est comme la NBA, explique-t-il. On y trouve beaucoup de très bonnes équipes, et les autres ligues ont leurs équipes les plus importantes qui sont d’un niveau similaire. […] Si un endroit rassemble tous les meilleurs joueurs du continent, il est normal qu’il y ait une différence. Par exemple, on voit que Tottenham est dans le top 8 en Ligue des champions et à quatre points de la relégation, ou six je crois en Premier League. » Eh oui, mais peu d’équipes du gratin européen pourraient envier le triste bilan des Spurs.
🎙️ Marcelino : "La Premier League, c'est comme la NBA" #beINSPORTS pic.twitter.com/ImzZBUmfxK— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 17, 2026
Les sommes mirobolantes dépensées, le jeu physique et fermé, l'art du show… Tout semble lier Premier League et NBA, même les Spurs.
SW