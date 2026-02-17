Pour Marcelino, la Premier League c’est comme la NBA

Effet de mode ? Encore un footeux qui compare son sport au basket, ben voyons. Cette fois-ci, c’est Marcelino, entraîneur de Villarreal, qui s’est permis une comparaison entre le ballon rond et le ballon orange. Le coach du Sous-Marin jaune, actuellement troisième de Liga, a expliqué en quoi la Premier League et la NBA se ressemblent : ce sont deux championnats rois de deux sports collectifs rois.

Premier League et NBA, même combat ?

« La Premier League, c’est comme la NBA, explique-t-il. On y trouve beaucoup de très bonnes équipes, et les autres ligues ont leurs équipes les plus importantes qui sont d’un niveau similaire. […] Si un endroit rassemble tous les meilleurs joueurs du continent, il est normal qu’il y ait une différence. Par exemple, on voit que Tottenham est dans le top 8 en Ligue des champions et à quatre points de la relégation, ou six je crois en Premier League. » Eh oui, mais peu d’équipes du gratin européen pourraient envier le triste bilan des Spurs.

Les sommes mirobolantes dépensées, le jeu physique et fermé, l’art du show… Tout semble lier Premier League et NBA, même les Spurs.

