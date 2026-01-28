Pour Anthony Gordon, la Premier League est plus physique que la Ligue des champions

Un vrai Gordon bleu ? Anthony Gordon, auteur de deux petits buts sur penalty en Premier League en 18 apparitions cette saison, a dépeint sa vision du football anglais en conférence de presse avant d’affronter le Paris Saint-Germain.

Justifiant par extension ses difficultés à marquer en championnat, l’attaquant de Newcastle est revenu sur sur les différences entre le championnat anglais et la plus prestigieuse des compétitions d’Europe., où il a déjà inscrit 6 buts. « Je pense que les équipes en Ligue des champions sont beaucoup plus ouvertes, explique l’Anglais. Elles essaient toutes de jouer. […] La Premier League est plus physique que jamais. »

At Newcastle’s pre match presser in Paris, I asked Anthony Gordon to explain the difference between Champions League football and the Premier League. His answer 👇 pic.twitter.com/FvzVLJgb0G — Oma Akatugba (@omaakatugba) January 27, 2026

La Premier League semblable à la NBA ?

Pour expliquer à quel point les matchs européens sont moins cadenassés, l’ancien d’Everton s’est même permis une comparaison des plus osées. «C’est comme un match de basket-ball parfois, développe Gordon. Il n’y a pas de contrôle. Parfois, tout dépend de qui gagne les duels. La Ligue des champions, c’est un style de jeu à l’ancienne fondé sur une équipe qui essaye de proposer du beau football. »

Ça, c’est bien le discours de quelqu’un qui n’a pas encore croisé la route du Willian Pacho.

