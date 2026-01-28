S’abonner au mag
Pour Anthony Gordon, la Premier League est plus physique que la Ligue des champions

Pour Anthony Gordon, la Premier League est plus physique que la Ligue des champions

Un vrai Gordon bleu ? Anthony Gordon, auteur de deux petits buts sur penalty en Premier League en 18 apparitions cette saison, a dépeint sa vision du football anglais en conférence de presse avant d’affronter le Paris Saint-Germain.

Justifiant par extension ses difficultés à marquer en championnat, l’attaquant de Newcastle est revenu sur sur les différences entre le championnat anglais et la plus prestigieuse des compétitions d’Europe., où il a déjà inscrit 6 buts. « Je pense que les équipes en Ligue des champions sont beaucoup plus ouvertes, explique l’Anglais. Elles essaient toutes de jouer. […] La Premier League est plus physique que jamais. » 

La Premier League semblable à la NBA ?

Pour expliquer à quel point les matchs européens sont moins cadenassés, l’ancien d’Everton s’est même permis une comparaison des plus osées. «C’est comme un match de basket-ball parfois, développe Gordon. Il n’y a pas de contrôle. Parfois, tout dépend de qui gagne les duels. La Ligue des champions, c’est un style de jeu à l’ancienne fondé sur une équipe qui essaye de proposer du beau football. »

Ça, c’est bien le discours de quelqu’un qui n’a pas encore croisé la route du Willian Pacho.

Faut-il vraiment s’inquiéter pour Lucas Chevalier au PSG ?

