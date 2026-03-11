S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • PSG-Chelsea (5-2)

Bradley Barcola : «  C'est un de nos matchs référence »

Libéré, délivré. Auteur du premier but parisien lors de la large victoire face à Chelsea (5-2) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi soir, Bradley Barcola, qui n’avait pas marqué en C1 depuis plus d’un an, s’est exprimé au micro de Canal+ après la rencontre. «  On avait bien préparé ce match, on savait qu’il fallait mettre de l’intensité dès le début de la rencontre, a pointé le numéro 29. On a pris des buts, il y a quelques erreurs à corriger mais dans l’ensemble c’était très bien. »

Sur une série de 17 matchs sans marquer en Ligue des champions, l’ailier du PSG a répondu de la meilleure des manières aux critiques en ouvrant le score. Forcément, ce pion est un poil libérateur pour l’international français : « J’étais content. Je travaille pour marquer aussi en Ligue des champions. Ce but-là, il fait du bien. C’est un de nos matchs références. C’était un très bon match ce soir ! »

