Kvaratskhelia : « On a montré qu’on était capables de tout »

Kvaratskhelia : « On a montré qu’on était capables de tout »

Létal. Auteur d’une entrée fantastique et d’un doublé lors de la large victoire du Paris SG (5-2) sur Chelsea ce mercredi, Khvicha Kvaratskhelia, logiquement élu homme du match, avait forcément le sourire après cette prestation aboutie en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions : « Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe et encore plus d’avoir gagné contre Chelsea, car c’est une bonne équipe, je suis heureux de ce match. »

« Il faut juste continuer de cette manière »

L’international géorgien, entré en jeu à la 62e minute de jeu, en a également profité pour redorer le blason du champion d’Europe en titre : « On reste le PSG, je pense qu’on a montré qu’on était capable de tout, a martelé Kvaratskhelia. Il faut juste continuer de cette manière, on a pris des buts, mais il faut analyser les erreurs qu’on a faites. On est content d’avoir gagné avec trois buts de plus que notre adversaire, maintenant nous devons nous concentrer sur le prochain match. »

C’est bon pour le moral.

Wesley Fofana : « Paris est une grande équipe  »

