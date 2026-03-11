Un syndicat propose de rééquilibrer les coupes d’Europe via la redistribution des richesses

Des coupes d’Europe trop monotones ? C’est ce qu’affirme le syndicat UEC (Union des clubs européens), qui propose à l’UEFA d’adopter un nouveau modèle de répartition des revenus entre les écuries européennes. L’objectif, mieux répartir les gains entre les différents clubs d’Europe afin que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui partagent la tête d’affiche dans les différentes compétitions, tant en Ligue des champions qu’en Ligue Conférence.

Des gains reversés d’abord aux championnats ?

Le syndicat, créé en 2023, souligne qu’aujourd’hui, 74% des gains de l’UEFA sont versés aux clubs participants à la C1, 17% en C3 et seulement 9% pour la C4. Dans sa proposition, l’UEC veut revoir cette répartition jugée inégale à 50, 30 et 20%. Pour faire ruisseler tout ça sur l’ensemble des clubs des différents championnats, il avance également l’idée que l’UEFA paye proportionnellement les clubs et non uniquement les clubs qualifiés, et que cet argent passe d’abord par les championnats (en l’occurrence, la LFP en France).

Des changements qui, dans l’idée, concerneraient également les clubs de deuxième division, qui récupéreraient 15% du total de ces gains par pays. À travers ces mesures, l’idée de l’UEC est de permettre à de petits clubs d’être plus compétitifs, faisant en sorte que les épopées des petits clubs ne soient plus simplement des anomalies.

« Jouer en Europe est un rêve pour des milliers de clubs de football, mais la concentration de l’argent au sommet du football représente un risque sérieux pour les compétitions interclubs de l’UEFA, qui deviennent monotones et prévisibles, avec les mêmes clubs présents dans les phases finales, année après année », souffle un responsable du syndicat au Guardian. À noter que l’UEC n’est pas reconnu par l’UEFA, et qu’il n’a pas de levier décisionnel direct.

Pas si mal comme idée, non ?

Comment les Iraniennes ont été rattrapées par la guerre