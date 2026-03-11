S’abonner au mag
  • Europe

Un syndicat propose de rééquilibrer les coupes d’Europe via la redistribution des richesses

TJ
2 Réactions
Un syndicat propose de rééquilibrer les coupes d’Europe via la redistribution des richesses

Des coupes d’Europe trop monotones ? C’est ce qu’affirme le syndicat UEC (Union des clubs européens), qui propose à l’UEFA d’adopter un nouveau modèle de répartition des revenus entre les écuries européennes. L’objectif, mieux répartir les gains entre les différents clubs d’Europe afin que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui partagent la tête d’affiche dans les différentes compétitions, tant en Ligue des champions qu’en Ligue Conférence.

Des gains reversés d’abord aux championnats ?

Le syndicat, créé en 2023, souligne qu’aujourd’hui, 74% des gains de l’UEFA sont versés aux clubs participants à la C1, 17% en C3 et seulement 9% pour la C4. Dans sa proposition, l’UEC veut revoir cette répartition jugée inégale à 50, 30 et 20%. Pour faire ruisseler tout ça sur l’ensemble des clubs des différents championnats, il avance également l’idée que l’UEFA paye proportionnellement les clubs et non uniquement les clubs qualifiés, et que cet argent passe d’abord par les championnats (en l’occurrence, la LFP en France).

Des changements qui, dans l’idée, concerneraient également les clubs de deuxième division, qui récupéreraient 15% du total de ces gains par pays. À travers ces mesures, l’idée de l’UEC est de permettre à de petits clubs d’être plus compétitifs, faisant en sorte que les épopées des petits clubs ne soient plus simplement des anomalies.

« Jouer en Europe est un rêve pour des milliers de clubs de football, mais la concentration de l’argent au sommet du football représente un risque sérieux pour les compétitions interclubs de l’UEFA, qui deviennent monotones et prévisibles, avec les mêmes clubs présents dans les phases finales, année après année », souffle un responsable du syndicat au Guardian. À noter que l’UEC n’est pas reconnu par l’UEFA, et qu’il n’a pas de levier décisionnel direct.

Pas si mal comme idée, non ?

Comment les Iraniennes ont été rattrapées par la guerre

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.