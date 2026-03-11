Grande nouvelle pour Rémi Himbert à l’OL

Tous les feux sont Himbert. L’Olympique lyonnais a bouclé le premier contrat professionnel de son feu follet Rémi Himbert. Le natif de Saint-Avold a paraphé un bail qui le lie aux Gones jusqu’en 2028. À tout juste 18 ans, le numéro 45 plaît bien à Paulo Fonseca, qui l’a lancé dans le grand bain de la Ligue 1 contre le Stade brestois le 18 janvier dernier (2-1).

En Ligue Europa, le Mosellan s’offre un premier but chez les pros dès sa première titularisation face au PAOK Salonique (4-2), battant le record de précocité du plus jeune buteur de l’OL en Coupe d’Europe de Karim Benzema. « Ma titularisation, je l’apprends la veille, lors de la mise en place, raconte l’attaquant tout sourire dans une interview donnée à son club. J’essayais de rester concentré mais j’étais très content. Je savais que c’était un match qui pouvait lancer une carrière. […] J’étais extrêmement concentré. »

Des anciens Gones comme modèles

Arrivé au centre de formation de l’Olympique lyonnais en 2022, le nouvel aimant à ballons rhodanien compte bien suivre les traces de ses prédécesseurs. « C’est sûr que des joueurs comme Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et Karim Benzema, c’est inspirant, commente le Mosellan. Ce que j’aime dans leur parcours, c’est qu’ils sont restés à l’OL après être sortis du centre de formation. Moi, j’ai envie de prendre mon temps, de réussir dans mon club formateur. »

