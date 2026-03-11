S’abonner au mag
  • France
  • Olympique lyonnais

Grande nouvelle pour Rémi Himbert à l’OL

SW
3 Réactions
Grande nouvelle pour Rémi Himbert à l’OL

Tous les feux sont Himbert. L’Olympique lyonnais a bouclé le premier contrat professionnel de son feu follet Rémi Himbert. Le natif de Saint-Avold a paraphé un bail qui le lie aux Gones jusqu’en 2028. À tout juste 18 ans, le numéro 45 plaît bien à Paulo Fonseca, qui l’a lancé dans le grand bain de la Ligue 1 contre le Stade brestois le 18 janvier dernier (2-1).

En Ligue Europa, le Mosellan s’offre un premier but chez les pros dès sa première titularisation face au PAOK Salonique (4-2), battant le record de précocité du plus jeune buteur de l’OL en Coupe d’Europe de Karim Benzema. « Ma titularisation, je l’apprends la veille, lors de la mise en place, raconte l’attaquant tout sourire dans une interview donnée à son club. J’essayais de rester concentré mais j’étais très content. Je savais que c’était un match qui pouvait lancer une carrière. […] J’étais extrêmement concentré. »

Des anciens Gones comme modèles

Arrivé au centre de formation de l’Olympique lyonnais en 2022, le nouvel aimant à ballons rhodanien compte bien suivre les traces de ses prédécesseurs. « C’est sûr que des joueurs comme Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et Karim Benzema, c’est inspirant, commente le Mosellan. Ce que j’aime dans leur parcours, c’est qu’ils sont restés à l’OL après être sortis du centre de formation. Moi, j’ai envie de prendre mon temps, de réussir dans mon club formateur. »

Juste un mec chill vraiment doué, circulez.

John Textor affirme être en bons termes avec le créancier de l’Olympique lyonnais qui lui répond sèchement

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.