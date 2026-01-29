S’abonner au mag
Lille file en barrages, Lyon premier de la phase de ligue !

TJ
Ce jeudi soir, c’est paradoxalement un mélange d’expérience et de jeunesse qui ont permis aux deux clubs français engagés en Ligue Europa de sécuriser leur qualification pour la suite de la compétition. Du côté de Lille d’abord, où le presque quadra Olivier Giroud a non seulement permis à Lille de souffler un bon coup d’un péno victorieux dans le temps additionnel contre Fribourg (1-0), mais surtout fait remonter le LOSC dans le wagon des barrages. Longtemps menacés d’une descente vers la 25e place, les Nordistes remontent finalement à la 18e place. On souffle, mais dans le bon sens cette fois-ci.

Les jeunes de l’OL en état de grâce

Dans le Rhône, les esprits lyonnais étaient bien plus légers que leurs homogues lillois au coup d’envoi. De quoi convaincre Paulo Fonseca de lancer ses jeunes du centre de formation. Si le PAOK, bien que réduit à dix dès la première période, a longtemps tenu la jambe de l’OL, les Lyonnais sont parvenus en fin de match à confirmer leur première place de la phase de ligue de C3 (4-2).

Les grands artisans de cette perf’ ? Les Gones du centre de formation. Rémi Himbert (17 ans) d’abord, Khalis Merah (18 ans) ensuite, Adam Karabec entre temps puis Alejandro Gomes (17 ans) sur son premier ballon. Dans l’anonymat total et le désintérêt d’une équipe déjà éliminée, Nice s’est incliné 1-0 à Ludogorets et finit sa saison européenne avant-avant-dernier (33e).

Lille 1-0 Fribourg

But : Giroud (90e+2) pour les Dogues

Expulsion : Eggestein (74e)

  Olympique lyonnais 4-2 PAOK

Buts : Himbert (34e), Merah (55e), Karabec (88e) et Gomes (90e+3) pour les Gones // Giakoumakis (20e) et S.Meïté (67e) pour Thessalonique 

Expulsion : Konstantelias (20e

  Ludogorets 1-0 Nice

Buts : Stanic (42e) pour Razgrad

En Europe, la France fait moins bien que Chypre et la Pologne

TJ

