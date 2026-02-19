Du grabuge entre Massimiliano Allegri et Cesc Fàbregas

Tension maximale. Alors que l’AC Milan recevait Côme pour un match en retard de la 24e journée de Serie A ce mercredi soir (1-1), Cesc Fàbregas s’est permis une petite fantaisie.

Improbable : comme le rapporte L’Équipe, le coach des Lariani a tiré le maillot d’Alexis Saelemaekers, qui disputait un ballon très proche de la ligne de touche. Le geste a fortement déplu au banc milanais, causant une escarmouche et l’expulsion de Massimiliano Allegri. La course au titre déjà un peu perdue, ça monte à la tête.

🤯 Fabregas pulls Saelemaekers as he tries to chase the ball. The result? A red card to Allegri for pointing it out.pic.twitter.com/rXcKNhqwY7 — SempreMilan (@SempreMilanCom) February 18, 2026

Tensions puis accalmie après la rencontre

Si dans les couloirs du stade, l’entraîneur italien aurait traité l’ex-milieu du Barça d’« idiot » et de « gamin qui débute dans le métier d’entraîneur » selon le Corriere della Sera, la situation s’est apaisée un peu plus tard.

Le tacticien espagnol a admis ses torts en conférence de presse. « Je m’excuse car j’ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, un geste antisportif, déplore-t-il. On a récupéré le ballon, mais j’ai touché Saelemaekers sous le coup de l’émotion. […] J’espère ne plus jamais recommencer. »

Allegri, bien à son aise, s’est plutôt amusé de la situation. « Il s’est excusé ? Très bien, alors la prochaine fois que quelqu’un tombera le long de la ligne de touche, j’irai sur le terrain aussi, plaisante-t-il. […] C’est un très jeune entraîneur. J’espère qu’il remportera de nombreux titres dans sa carrière, car il a toutes les qualités pour cela. »

Allez, c’est terminé les chamailleries.

