S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM (5-0)

Amende et sanction pour la tribune Auteuil après PSG-OM

UL
Amende et sanction pour la tribune Auteuil après PSG-OM

Les sanctions tombent. Dix jours après le Classique, la commission de discipline de la LFP a annoncé ses premières mesures à l’encontre du PSG et de la tribune Auteuil. Celle-ci sera partiellement fermée lors des deux prochaines rencontres du PSG, contre Metz et Monaco. Le PSG a également reçu une amende de 10 000 euros. Dans son communiqué, la LFP évoque un « usage massif d’engins pyrotechniques », l’utilisation d’un « pointeur laser » et a constaté des « expressions orales et visuelles entraînant une interruption temporaire de la rencontre ».

Déjà le cas après le retour de Rabiot au Parc des Princes

Elle fait très probablement référence au tifo représentant un livreur de la marque DPD avec comme banderole « Les Marseillais c’est des livreurs ». La rencontre avait été brièvement arrêtée par Monsieur Willy Delajod en raison de chants jugés discriminatoires. Le speaker avait demandé aux supporters parisiens d’arrêter. Dans la foulée, la LFP avait annoncé la convocation du PSG par la commission de discipline. La tribune avait déjà été en partie fermée après les insultes envers Adrien Rabiot, la saison dernière.

Puni-cagibi.

Les sensations sont bonnes pour Dembélé

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.