  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM

Le tifo chambreur des Parisiens avant le coup d’envoi du Classique

LB
Le tifo chambreur des Parisiens avant le coup d’envoi du Classique

La LFP devrait apprécier. À l’occasion du Classique, les supporters parisiens ont dévoilé plusieurs animations, dont une bâche représentant un livreur de la marque DPD avec comme banderole « Les Marseillais c’est des livreurs ». 

Un message tendancieux

Outre la faute d’accord, les supporters du virage Auteuil ont surtout tenu à détourner leur traditionnel chant, à caractère homophobe, qui n’est toutefois pas propre aux tribunes parisiennes.

Un tifo de mauvais goût qui aurait pu rester au hangar.

Luis Enrique assure que cette victoire est un tournant dans la saison parisienne

LB

50
