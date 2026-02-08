Luis Henrique inscrit un bijou pour conclure la victoire de l'Inter face à Sassuolo

Sassuolo 0-5 Inter

Buts : Bisseck (11e), Thuram (28e), Martínez (50e), Akanji (54e), Luis Henrique (89e) pour les Nerazzurri

Expulsion : Matić (54e)

Alerte banger. Alors que l’Inter continue de faire la course en tête en Serie A, les Nerazzuri ont encore consolidé leur statut de leader avec une manita face à Sassuolo au Maipei Stadium (0-5).

Un premier but d’exception pour Luis Henrique

Si le succès milanais n’a pas mis longtemps à se dessiner au cours de cette rencontre avec déjà une avance de deux buts à la pause après les réalisations de Yann Bisseck (0-1, 11e) et Marcus Thuram (0-2, 28e), c’est le premier but cette saison de Luis Henrique sous le maillot interiste qui a marqué les esprits.

⚽ | Quel but de l'ancien marseillais Luis Henrique, son premier de la saison en Serie A ! 🔥💪 #SassuoloInter Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/pPt5K51t2k — DAZN France (@DAZN_FR) February 8, 2026

Considéré comme un flop depuis son arrivée cet été en provenance de l’Olympique de Marseille, le Brésilien retrouvait trois de ses anciens coéquipiers puisque Ismaël Koné, Ulisses Garcia et Darryl Bakola évoluent désormais sous les couleurs de Sassuolo. Ses coéquipiers d’attaque avaient poursuivi leur travail en seconde mi-temps puisque Lautaro Martínez (0-3, 50e) et Manuel Akanji (0-4, 54e) avaient déjà alourdi le score avant que Nemanja Matić ne se fasse expulser peu avant l’heure de jeu (54e). Mais l’ancien de Botafogo est venu parachever le récital offensif des siens en propulsant le cuir dans la lucarne gauche du portier de l’ancien club de Roberto De Zerbi (0-5, 89e).

Un succès qui permet à l’Inter de creuser l’écart avec ses poursuivants.

Autres résultats

Bologne 0-1 Parme

But : Ordoñez (90e+5) pour les Gialloblù

Expulsion : Pobega (18e) côté Bologne // Troilo (79e) côté Parme

Lecce 2-1 Udinese

Buts : Gandelman (5e), Banda (90e) pour les Giallorossi // Solet (26e SP) pour les Friulani

