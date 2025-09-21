L’Inter repart de l’avant face à Sassuolo

Inter 2-1 Sassuolo

Buts : Dimarco (14e) et Augusto (81e) pour l’Inter // Cheddira (84) pour Sassuolo

La meilleure attaque, c’est la défense.

Grâce à deux buts de ses défenseurs, l’Inter est venue à bout de Sassuolo à Giuseppe-Meazza (2-1) et retrouve le goût de la victoire après deux défaites consécutives en Serie A.

Très en jambes comme à son habitude, Carlos Augusto allume la première mèche après un rush neymaresque (7e). C’est ensuite à son compère du poste de piston gauche de se mettre en évidence. À la différence près que Federico Dimarco trouve, lui, les filets d’Arijanet Murić d’un plat du pied sécurité (1-0, 14e). Voyant que les attaquants Marcus Thuram (29e) et surtout Francesco Pio Esposito (40e, 61e et 67e) n’arrivent pas à tromper le portier kosovar, Carlos Augusto décide de prendre les choses en main. Et si sa première frappe est repoussée par Murić (76e), la seconde – déviée par Muharemović – fait mouche (2-0, 81e). La réduction du score de Walid Cheddira après un joli une-deux avec Domenico Berardi (2-1, 84e) ne changera rien, l’Inter retrouve le sourire et la première partie de tableau.

Il est dur, ce début de mandat de Christian Chivu.

