  • Serie A
  • J4
  • Inter-Sassuolo (2-1)

L’Inter repart de l’avant face à Sassuolo

SO
L'Inter repart de l'avant face à Sassuolo

  Inter 2-1 Sassuolo

Buts : Dimarco (14e) et Augusto (81e) pour l’Inter // Cheddira (84) pour Sassuolo

La meilleure attaque, c’est la défense.

Grâce à deux buts de ses défenseurs, l’Inter est venue à bout de Sassuolo à Giuseppe-Meazza (2-1) et retrouve le goût de la victoire après deux défaites consécutives en Serie A.

Très en jambes comme à son habitude, Carlos Augusto allume la première mèche après un rush neymaresque (7e). C’est ensuite à son compère du poste de piston gauche de se mettre en évidence. À la différence près que Federico Dimarco trouve, lui, les filets d’Arijanet Murić d’un plat du pied sécurité (1-0, 14e). Voyant que les attaquants Marcus Thuram (29e) et surtout Francesco Pio Esposito (40e, 61e et 67e) n’arrivent pas à tromper le portier kosovar, Carlos Augusto décide de prendre les choses en main. Et si sa première frappe est repoussée par Murić (76e), la seconde – déviée par Muharemović – fait mouche (2-0, 81e). La réduction du score de Walid Cheddira après un joli une-deux avec Domenico Berardi (2-1, 84e) ne changera rien, l’Inter retrouve le sourire et la première partie de tableau.

Il est dur, ce début de mandat de Christian Chivu.

L’Inter chute pour la deuxième fois de la saison contre Sassuolo

SO

