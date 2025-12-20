Theo Hernandez règle ses comptes après son départ de Milan

The decision.

Quelques mois après son départ de l’AC Milan vers l’Arabie saoudite et Al-Hilal, Theo Hernandez a livré ses vérités dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. L’occasion d’affirmer que son souhait était de rester à Milan. « J’aurais mérité un meilleur traitement. Je ne m’y attendais pas. Quelques coéquipiers me poussaient à rester, mais quand un dirigeant t’appelle et te dit “si tu restes, je te retire de l’équipe”, qu’est-ce que je peux faire ? Je cherche autre chose », a-t-il notamment confié.

Et le latéral gauche de l’équipe de France de poursuivre : « Ma décision de partir n’a pas été facile. J’ai toujours su où je voulais être, et Milan a toujours été ma priorité. Malheureusement, tout ne dépend pas d’une seule personne. » Et pour lui, pas question d’imaginer revenir dans le nord de l’Italie : « Tant que certaines personnes sont toujours là, je ne reviendrai pas. »

« À part Ibra, le manque d’esprit milanais est flagrant »

Hernandez n’épargne pas les dirigeants de son ancien club. « À mon arrivée, il y avait Massara, Boban et Maldini, mon idole. Ibra est un joueur de très haut niveau, mais après le départ de Paolo (Maldini), tout a basculé en mal, détaille-t-il. À part Ibra, le manque d’esprit milanais est flagrant. […] La direction que le club a prise, et certaines décisions récentes ne reflètent pas les valeurs ou l’ambition qui m’ont amené ici. Il est temps de fermer un chapitre et d’en commencer un autre, différent, mais tout aussi important pour moi. Je pars la tête haute. »

Et le projet sportif d’Al-Hilal, il est comment ?

