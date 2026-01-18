Füllkrug et Milan évitent le piège à Lecce

AC Milan 1-0 Lecce

But : Füllkrug

Sans briller, l’AC Milan s’est défait de Lecce sur la plus petite des marges ce dimanche soir en clôture de la 20ᵉ journée de Serie A (1-0). Largement supérieurs à leurs adversaires du soir dans le premier acte (66 % de possession), les hommes de Massimiliano Allegri ont pourtant mis du temps avant de concrétiser cette domination, en attestent les sept tirs dont un seul cadré lors du premier acte à la 34ᵉ minute. La faute notamment à la maîtrise du piège du hors-jeu des Giallorossi.

Füllkrug se charge de tout

Dès le début de la seconde période, les Rossoneri passent la deuxième et Christian Pulisic, trouvé dans la zone de vérité, pense délivrer les siens, mais Wladimiro Falcone réalise une parade de grande classe pour l’en empêcher (62ᵉ), avant de dégoûter quelques minutes plus tard Niclas Füllkrug (73ᵉ). L’international allemand n’a pas dit son dernier mot. Sur un centre millimétré d’Alexis Saelemaekers, Füllkrug catapulte le ballon au fond des filets de la tête, crucifiant Falcone à bout portant (1-0, 76ᵉ). En toute fin de match, Christopher Nkunku est tout près de tuer tout suspense mais encore une fois Falcone parvient à repousser la tentative en signant son cinquième arrêt. Qu’importe, l’AC Milan, deuxième, glane trois points et reste au contact de l’Inter, qui ne compte plus que trois points d’avance.

En Coupe d’Italie, Milan passe grâce à Nkunku