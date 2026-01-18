S’abonner au mag
  • Serie A
  • J20
  • Milan-Lecce (1-0)

Füllkrug et Milan évitent le piège à Lecce

TM
Füllkrug et Milan évitent le piège à Lecce

 AC Milan 1-0 Lecce

But : Füllkrug

Sans briller, l’AC Milan s’est défait de Lecce sur la plus petite des marges ce dimanche soir en clôture de la 20ᵉ journée de Serie A (1-0). Largement supérieurs à leurs adversaires du soir dans le premier acte (66 % de possession), les hommes de Massimiliano Allegri ont pourtant mis du temps avant de concrétiser cette domination, en attestent les sept tirs dont un seul cadré lors du premier acte à la 34ᵉ minute. La faute notamment à la maîtrise du piège du hors-jeu des Giallorossi.

Füllkrug se charge de tout

Dès le début de la seconde période, les Rossoneri passent la deuxième et Christian Pulisic, trouvé dans la zone de vérité, pense délivrer les siens, mais Wladimiro Falcone réalise une parade de grande classe pour l’en empêcher (62ᵉ), avant de dégoûter quelques minutes plus tard Niclas Füllkrug (73ᵉ). L’international allemand n’a pas dit son dernier mot. Sur un centre millimétré d’Alexis Saelemaekers, Füllkrug catapulte le ballon au fond des filets de la tête, crucifiant Falcone à bout portant (1-0, 76ᵉ). En toute fin de match, Christopher Nkunku est tout près de tuer tout suspense mais encore une fois Falcone parvient à repousser la tentative en signant son cinquième arrêt. Qu’importe, l’AC Milan, deuxième, glane trois points et reste au contact de l’Inter, qui ne compte plus que trois points d’avance.

En Coupe d’Italie, Milan passe grâce à Nkunku

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!