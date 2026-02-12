S’abonner au mag
Comme l’OM, Nottingham Forest a viré son entraîneur en pleine nuit

Comique de répétition. Visiblement en passe de devenir une nouvelle mode dans le football européen, Nottingham Forest a annoncé le renvoi de son entraîneur, Sean Dyche, dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours de deux heures du matin.

114 jours et puis s’en va

« Le Nottingham Forest Football Club confirme que Sean Dyche a été démis de ses fonctions d’entraîneur principal. Nous tenons à remercier Sean et son équipe pour leurs efforts pendant leur passage au club et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir », a communiqué le club au cœur de la nuit. Le couperet est finalement tombé pour le tacticien anglais après un ultime match nul face à Wolverhampton (0-0), lanterne rouge de Premier League, ce mercredi soir. Ce résultat laisse donc les Tricky Trees, première équipe non relégable, à trois points de la zone rouge.

Le natif de Kettering est donc le troisième entraîneur de Forest à être renvoyé cette saison après Nuno Espírito Santo en septembre et Ange Postecoglou, en octobre, après seulement un mois et neuf jours, dans la foulée d’une défaite contre Chelsea (3-0), soit après son huitième match à la tête du club. Dyche aura tenu plus longtemps puisqu’il sera resté dans les Midlands 114 jours, soit 3 mois et 23 jours après sa nomination, le 21 octobre dernier. Jamais un club de Premier League n’avait connu quatre entraîneurs différents en une seule saison.

À jamais les premiers.

