Comme l’OM, Nottingham Forest a viré son entraîneur en pleine nuit

Comique de répétition. Visiblement en passe de devenir une nouvelle mode dans le football européen, Nottingham Forest a annoncé le renvoi de son entraîneur, Sean Dyche, dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours de deux heures du matin.

Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach. We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further… pic.twitter.com/q6LPADIsDw — Nottingham Forest (@NFFC) February 12, 2026

114 jours et puis s’en va

« Le Nottingham Forest Football Club confirme que Sean Dyche a été démis de ses fonctions d’entraîneur principal. Nous tenons à remercier Sean et son équipe pour leurs efforts pendant leur passage au club et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir », a communiqué le club au cœur de la nuit. Le couperet est finalement tombé pour le tacticien anglais après un ultime match nul face à Wolverhampton (0-0), lanterne rouge de Premier League, ce mercredi soir. Ce résultat laisse donc les Tricky Trees, première équipe non relégable, à trois points de la zone rouge.

Le natif de Kettering est donc le troisième entraîneur de Forest à être renvoyé cette saison après Nuno Espírito Santo en septembre et Ange Postecoglou, en octobre, après seulement un mois et neuf jours, dans la foulée d’une défaite contre Chelsea (3-0), soit après son huitième match à la tête du club. Dyche aura tenu plus longtemps puisqu’il sera resté dans les Midlands 114 jours, soit 3 mois et 23 jours après sa nomination, le 21 octobre dernier. Jamais un club de Premier League n’avait connu quatre entraîneurs différents en une seule saison.

À jamais les premiers.

