Le beau geste de Roberto De Zerbi à son départ de l'OM

Pour la beauté du geste. Si l’OM n’a pas traîné pour annoncer dans la nuit de mardi à mercredi le départ de Roberto De Zerbi, c’est que l’entraîneur italien n’a pas été le plus enquiquinant dans les les négociations.

Selon les informations de RMC Sport, le technicien a tenu à faire un effort financier en renonçant à sa dernière année de contrat, alors que son bail à Marseille courait jusqu’en juin 2027. Le club devrait donc se contenter de lui régler ses indemnités dues jusqu’à la fin de saison en cours.

De Zerbi a pensé à ses adjoints

La preuve qu’une histoire d’amour peut ne pas se terminer dans le chaos et le fracas.

La pique de Dembélé envers Balerdi crispe l’OM