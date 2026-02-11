Un ancien joueur des Verts ravi de voir que Timothée Chalamet ne l’a pas oublié

Chalamet les rend tous dingue. Alors qu’il a présenté le nouveau maillot de Sainté en direct dans le JT de TF1 ce weekend, Timothée Chalamet en a une nouvelle fois profité pour étaler sa science sur les Verts, qu’il allait voir au stade lorsqu’il était en vacances chez ses grand-parents. Il en a ainsi profité pour balancer une petite liste de noms de joueurs qui l’ont fait rêver, parmi lesquels, Dabo, Matuidi, Payet, Perrin, mais aussi Carlos Bocanegra, international américain.

Thanks for the shoutout @RealChalamet . The atmosphere in le Chaudron etait magnifique! https://t.co/pddVwReuwc — Carlos Bocanegra (@BocaBoca3) February 11, 2026

L’ancien joueur du Stade Rennais (deux saisons) mais aussi de l’AS Saint-Étienne, où il a passé la saison 2010-2011, a particulièrement apprécié le shoutout de la superstar du cinéma et s’est ainsi fendu d’un tweet pour le remercier. Au passage, celui qui compte 110 sélections avec les États-Unis a eu une pensée pour le public de Geoffroy-Guichard : « L’atmosphère dans le Chaudron était magnifique ». Allez merci pour le clin d’œil ! Un maillot qui a plu à Timothée Chalamet, mais pas vraiment aux Green Angels, qui l’ont fait savoir à la boutique du club.

L’embrouille de Téji Savanier avec un supporter de Saint-Étienne