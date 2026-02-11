S’abonner au mag
Un Anglais bientôt sous le maillot autrichien ?

Un Anglais bientôt sous le maillot autrichien ?

Le pays natal l’emporte. Selon le quotidien autrichien Kurier, Carney Chukwuemeka aurait décidé de postuler l’équipe nationale autrichienne.

Le milieu de terrain de 22 ans est certes né à Vienne (de parents nigérians), mais a vécu seulement deux ans en Autriche avant de déménager en Angleterre et d’acquérir la nationalité britannique. Par la suite, il a également joué pour les équipes de jeunes anglaises, et n’a quitté le Royaume-Uni qu’au moment de son transfert à Dortmund l’an dernier.

La persévérance de Rangnick porte ses fruits

La décision de changer de fédération, de l’Angleterre vers l’Autriche, peut sembler assez surprenante, puisque le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick avait déjà tenté de le recruter en 2023. À l’époque, Chukwuemeka avait toutefois refusé l’offre. Depuis, Rangnick aurait maintenu les liens et a donc fini par convaincre le joueur de Dortmund. De plus, le milieu de terrain a entre-temps travaillé ses compétences linguistiques. Il y a un an, lors de sa présentation à Dortmund, il affirmait ne pas parler allemand, mais qu’il comptait progresser grâce à son père, qui maîtrise parfaitement la langue.

Tient-il là son ticket pour la Coupe du monde ?

Le Portugal est champion du monde

