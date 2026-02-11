Hansi Flick sait comment s’y prendre pour donner de l’amour à ses joueurs

Sans langue de bois. Hansi Flick s’est montré aussi franc que cinglant en conférence de presse avant la demi-finale aller de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid. Après avoir répondu « Demandez au Real Madrid », pour clore le bec des personnes qui minimiseraient le parcours du Barça dans ce tournoi alors que le rival est déjà éliminé, il a réagi aux propos tenus par Ronald Araújo, qui s’est confié sur la période difficile qu’il traverse.

« Cette ouverture d’esprit témoigne de sa force, reconnait l’Allemand. Au football, tout repose en grande partie sur le mental et la volonté de gagner. J’en reparlerai un jour. Quand Ronald dit avoir été comme ça pendant un an et demi… Il est important de prendre soin des joueurs. Et pas seulement de ceux de son équipe. Il faut aussi penser aux adversaires. Il faut y penser. En tant qu’entraîneur, on est responsable de tous les joueurs. Il faut penser à bien plus qu’à son propre intérêt. »

Les mots forts pour Lamine Yamal et pour Jules Koundé

Prendre soin de ses joueurs, l’entraîneur du Barça sait y faire. Il suffit de l’écouter parler de son petit prodige Lamine Yamal. « Il est très agréable à regarder jouer, se satisfait-il. Je suis ravi de ses performances. À l’entraînement, il cherche toujours à progresser, et c’est très positif. Il doit continuer à progresser, et il a un fort potentiel de progression dans les années à venir. »

Même soutien pour donner du réconfort à un Jules Koundé, en difficulté cette saison. « On est tous humains, et il arrive à chacun d’avoir un jour sans, mais lui, il ne lâche rien, loue Flick. J’admire ce qu’il fait. Il a un mental d’acier. Il le prouvera demain. »

Lip-Flick pour les hommes…

Un blessé de plus à déplorer côté Barça