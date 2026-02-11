S’abonner au mag
  • Europe
  • Superligue

Le Real Madrid et l’UEFA enterrent le projet de la Superligue

AR
Le Real Madrid et l’UEFA enterrent le projet de la Superligue

Au revoir. Après que le FC Barcelone a abandonné le projet samedi dernier, c’est au tour de l’UEFA, du Real Madrid et de l’ECA de mettre un terme au projet dissident de Superligue.

Dans un communiqué adressé ce mercredi, les Merengues annoncent avoir signé « un accord de principe » avec l’UEFA pour régler leur différend avec l’instance : « Cet accord de principe servira aussi à régler leurs différends juridiques liés à la Superligue européenne une fois l’accord définitif mis en œuvre. »

Pour « le bien du football »

Le communiqué explique que les parties renoncent à la création de la Superligue : « Après des mois de discussions menées dans l’intérêt du football européen, l’UEFA, European Football Clubs (ECA) et le Real Madrid CF annoncent être parvenus à un accord de principe pour le bien du football européen des clubs, dans le respect du principe du mérite sportif, avec une priorité donnée à la viabilité à long terme des clubs et à l’amélioration de l’expérience des supporters grâce à la technologie. »

Pour rappel, le projet avait vu le jour en 2021, et après les départs de nombreux clubs, le Real Madrid faisait partie des derniers qui croyaient encore en sa réalisation dans un futur proche.

Merci, mais non merci.

Le Real Madrid a trouvé un moyen de bien finir la saison

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!