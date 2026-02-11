Le Real Madrid et l’UEFA enterrent le projet de la Superligue

Au revoir. Après que le FC Barcelone a abandonné le projet samedi dernier, c’est au tour de l’UEFA, du Real Madrid et de l’ECA de mettre un terme au projet dissident de Superligue.

Dans un communiqué adressé ce mercredi, les Merengues annoncent avoir signé « un accord de principe » avec l’UEFA pour régler leur différend avec l’instance : « Cet accord de principe servira aussi à régler leurs différends juridiques liés à la Superligue européenne une fois l’accord définitif mis en œuvre. »

Pour « le bien du football »

Le communiqué explique que les parties renoncent à la création de la Superligue : « Après des mois de discussions menées dans l’intérêt du football européen, l’UEFA, European Football Clubs (ECA) et le Real Madrid CF annoncent être parvenus à un accord de principe pour le bien du football européen des clubs, dans le respect du principe du mérite sportif, avec une priorité donnée à la viabilité à long terme des clubs et à l’amélioration de l’expérience des supporters grâce à la technologie. »

Pour rappel, le projet avait vu le jour en 2021, et après les départs de nombreux clubs, le Real Madrid faisait partie des derniers qui croyaient encore en sa réalisation dans un futur proche.

Merci, mais non merci.

