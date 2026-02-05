S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

La mère de Kylian Mbappé serait mieux payée que huit joueurs du Real Madrid

CM
La mère de Kylian Mbappé serait mieux payée que huit joueurs du Real Madrid

La daronne est très, très à l’abri. Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, toucherait 4,5 millions d’euros par an de la part de son fils, selon les informations de A Bola. La raison de ce gros chèque ? La femme d’affaires multiplie les casquettes. Elle est à la fois gestionnaire de sa vie professionnelle et financière, tout en travaillant dans la gestion du Stade Malherbe Caen.

Huit joueurs du Real Madrid dans le rétro

Dans le numéro de l’émission Envoyé spécial consacré à Mbappé en 2024, elle avait même raconté avec le sourire qu’elle souhaitait à l’époque faire 50/50 : « C’est moi qui marque les buts, comment peux-tu espérer 50 % ? », avait répondu le Madrilène, avant de revoir les exigences de sa mère à la baisse. « J’ai réduit ma part à 30 % et je lui ai dit qu’en dessous, je démissionnerais et le laisserais tomber. Je pars en vacances aux Maldives et je ne travaillerai plus pour lui. Il a donc accepté. À moyen terme, il devra me verser 30 %. »

Si on s’amuse à faire les calculs, cette somme est supérieure au salaire de plusieurs joueurs du Real Madrid : Arda Güler, Raúl Asencio, Brahim Díaz, Gonzalo Garcia, Franco Mastantuono, Andriy Lunin, Endrick ou encore Fran Garcia.

Elle devrait toujours pouvoir partir en vacances aux Maldives, normalement.

