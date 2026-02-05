Le conseil représentatif juif de Manchester invite Guardiola à « se concentrer sur le football »

Après son soutien public à Gaza lors d’une conférence de presse mardi, Pep Guardiola a été alpagué par des représentants de la communauté juive de la ville. Ce mercredi, le Jewish Representative Council (JRC) de Manchester a publié un communiqué appelant le technicien catalan à « faire preuve de davantage de prudence dans ses propos futurs ».

« Il devrait se concentrer sur le football »

Et de poursuivre : « Pep Guardiola est un entraîneur de football. Bien que ses réflexions humanitaires puissent être bien intentionnées, il devrait se concentrer sur le football. »

Dans son communiqué publié sur X, le conseil se dit inquiet d’une recrudescence des actes antisémites liés à ce type de déclarations, au Royaume-Uni et ailleurs, rappelant avoir, à plusieurs reprises, exhorté les personnalités publiques à mesurer leurs mots « compte tenu des attaques que les Juifs ont dû endurer à travers le monde ».

𝐉𝐑𝐂 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐎𝐍 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓𝐒 𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐁𝐘 𝐏𝐄𝐏 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈𝐎𝐋𝐀 “We have repeatedly asked for prominent individuals to be mindful about the words they use given how Jewish people have had to endure attacks across the globe. Pep Guardiola is a football… pic.twitter.com/mBshpaWh3v — Jewish Representative Council of GM & Region (@JewishMCR) February 4, 2026

Le dernier reproche concerne ses prises de position qui seraient trop unilatérales. Le JRC déplore son « incapacité totale à utiliser sa plateforme pourtant considérable pour manifester la moindre solidarité envers la communauté juive » après l’attentat perpétré dans la synagogue de Heaton Park en octobre dernier. « Manchester City est pénalisé par le fait qu’il s’aventure à répétition dans des commentaires sur les affaires internationales. C’est la deuxième fois en une semaine qu’il a choisi d’exprimer ses opinions controversées sur le conflit au Moyen-Orient. »

Pep Guardiola veut faire une entorse au règlement de la fédération anglaise