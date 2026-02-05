S’abonner au mag
  Angleterre
  Manchester City

Le conseil représentatif juif de Manchester invite Guardiola à « se concentrer sur le football »

Le conseil représentatif juif de Manchester invite Guardiola à «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>se concentrer sur le football<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Après son soutien public à Gaza lors d’une conférence de presse mardi, Pep Guardiola a été alpagué par des représentants de la communauté juive de la ville. Ce mercredi, le Jewish Representative Council (JRC) de Manchester a publié un communiqué appelant le technicien catalan à « faire preuve de davantage de prudence dans ses propos futurs ».

« Il devrait se concentrer sur le football »

Et de poursuivre : « Pep Guardiola est un entraîneur de football. Bien que ses réflexions humanitaires puissent être bien intentionnées, il devrait se concentrer sur le football. »

Dans son communiqué publié sur X, le conseil se dit inquiet d’une recrudescence des actes antisémites liés à ce type de déclarations, au Royaume-Uni et ailleurs, rappelant avoir, à plusieurs reprises, exhorté les personnalités publiques à mesurer leurs mots « compte tenu des attaques que les Juifs ont dû endurer à travers le monde ».

Le dernier reproche concerne ses prises de position qui seraient trop unilatérales. Le JRC déplore son « incapacité totale à utiliser sa plateforme pourtant considérable pour manifester la moindre solidarité envers la communauté juive » après l’attentat perpétré dans la synagogue de Heaton Park en octobre dernier. « Manchester City est pénalisé par le fait qu’il s’aventure à répétition dans des commentaires sur les affaires internationales. C’est la deuxième fois en une semaine qu’il a choisi d’exprimer ses opinions controversées sur le conflit au Moyen-Orient. »

