Manchester City serait leader du championnat d’Angleterre si… les matchs duraient 45 minutes

Manchester City serait leader du championnat d'Angleterre si… les matchs duraient 45 minutes

Et si la vraie raison de la deuxième place de Manchester City, c’était la durée des matchs ? N’en déplaise à Rodri et à Pep Guardiola, il n’est pas là question d’arbitrage. Enfin, ça leur fera tout de même une autre excuse ! Selon Opta, Manchester City serait premier de Premier League avec douze points d’avance si les rencontres ne se jouaient qu’en une mi-temps.

À la pause, West Ham s’endort et Aston Villa se réveille

Autre perspective quelque peu déroutante : West Ham figurerait à la douzième place, avec le même nombre de points que Liverpool qui serait seulement dixième. Plutôt encourageant, ou carrément frustrant ? Pour Aston Villa, il vaut mieux ne pas y penser : on observerait une dégringolade de dix places, passant de la troisième marche du podium au ventre mou du championnat.

Mais pour tout ce beau monde« le football est un jeu simple : 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et, à la fin… », c’est Arsenal qui gagne (parfois).

