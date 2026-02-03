Manchester City serait leader du championnat d’Angleterre si… les matchs duraient 45 minutes

Et si la vraie raison de la deuxième place de Manchester City, c’était la durée des matchs ? N’en déplaise à Rodri et à Pep Guardiola, il n’est pas là question d’arbitrage. Enfin, ça leur fera tout de même une autre excuse ! Selon Opta, Manchester City serait premier de Premier League avec douze points d’avance si les rencontres ne se jouaient qu’en une mi-temps.

If Premier League games ended at half-time this season, Man City would be 12 points clear at the top of the table. We look at City's issue with dropping points in the second half of Premier League games this season: https://t.co/30issM42IO pic.twitter.com/Jz2ofASPX5 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 2, 2026

À la pause, West Ham s’endort et Aston Villa se réveille

Autre perspective quelque peu déroutante : West Ham figurerait à la douzième place, avec le même nombre de points que Liverpool qui serait seulement dixième. Plutôt encourageant, ou carrément frustrant ? Pour Aston Villa, il vaut mieux ne pas y penser : on observerait une dégringolade de dix places, passant de la troisième marche du podium au ventre mou du championnat.

Mais pour tout ce beau monde, « le football est un jeu simple : 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et, à la fin… », c’est Arsenal qui gagne (parfois).

