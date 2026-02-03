S’abonner au mag
Un quartier de Lille se bat pour que son terrain de foot reste en accès libre

Un quartier de Lille se bat pour que son terrain de foot reste en accès libre

Une fois perdu, il faut retrouver le Nord. Face à la décision de la ville de Lille de réduire l’accessibilité du stade Baratte aux clubs et aux associations, c’est ce qu’essaient de faire ces riverains. Regroupés sous la bannière du « collectif stade Baratte libre », ces habitants du quartier Fives plaident pour un plus ample accès à ce terrain.

Une pétition pour un terrain libre

« Nos enfants y ont appris à jouer au foot, nous y courions, nous y pratiquions différents jeux et sports, nous nous y retrouvions, nous nous y rencontrions… librement, explique le texte partagé sur la pétition. Depuis les travaux, ce complexe sportif est désormais le plus souvent fermé, ouvert uniquement aux clubs et associations. » Un foot populaire qui ne l’est plus vraiment.

Alors, pour aider le peuple à récupérer sa pelouse, c’est par ici qu’il faut signer.

