Gianni Infantino ne veut pas entendre parler de boycott du Mondial 2026

Un boycott, pour quoi faire ? Ce lundi soir, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a répondu aux menaces d’un boycott de certains pays pour le Mondial 2026.

« Je suis contre les interdictions comme contre les boycotts. Je pense qu’ils n’apportent rien (…) ils contribuent simplement à plus de haine », a affirmé le cynique Infantino dans un entretien à Sky News.

Pour Infantino, Trump méritait son prix de la paix

Le patron de la FIFA estime que la Coupe du monde est faite pour « se réunir autour de la passion », drôle de réunions puisque l’administration Trump a opté pour le gel des procédures de visas vers un total de 75 nationalités.

Pour conclure son entretien, il affirme ne pas regretter d’avoir donné son prix de la Paix FIFA au président Trump, «objectivement, il mérite ». Objectivement, bien sûr. Quoi de mieux pour continuer de mettre le feu aux poudres, tandis que Donald Trump continue à agir en grand faiseur de paix.

Et devinez qui Infantino veut réintégrer au foot mondial ? La Russie !

La fuite des talents, la triste fatalité de la Ligue 1

