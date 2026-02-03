S’abonner au mag
« Une situation honteuse » : Cristian Romero allume la direction de Tottenham

Romero vide son sac sur Instagram. Ce lundi soir, Cristian Romero, 27 ans, a clairement exprimé sa frustration face au manque d’options dans l’effectif des Spurs.

Peu après la fermeture du marché des transferts, le défenseur central a publié un message sur Instagram dans lequel il remerciait ses coéquipiers pour leur engagement ainsi que les supporters pour leur soutien lors du match de dimanche contre Manchester City, au cours duquel son équipe est parvenue à arracher un point après avoir été menée 2-0.

Le capitaine ne mâche pas ses mots

Il a également expliqué avoir joué bien qu’il ne se « sentait pas bien », car l’équipe ne disposait que de « 11 joueurs disponibles ». Romero a lui-même qualifié cette situation d’« incroyable mais vraie et honteuse ».

Ces mots forts et sans ambiguïté semblent adressés à la direction du club, restée inactive sur le marché des transferts depuis le recrutement du latéral gauche Souza.

Il n’y a pas que Cristiano Ronaldo qui est insatisfait de la politique de transferts de son club.

Randal Kolo Muani ne quittera pas Tottenham (pour l’instant)

