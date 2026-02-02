S’abonner au mag

Randal Kolo Muani ne quittera pas Tottenham (pour l'instant)

Randal Kolo Muani ne quittera pas Tottenham (pour l’instant)

Spalletti n’est pourtant pas si mauvais en drague. Récemment questionné sur le mercato de sa Juventus, l’entraîneur italien avait évoqué un retour de Randal Kolo Muani à Turin, vantant son passage au club l’année passée (10 buts en 22 matchs).

Aujourd’hui en prêt à Tottenham, l’attaquant français peine à enchaîner les titularisations et les bonnes performances. Un retour à la Vieille Dame a donc tout d’une bonne idée, tant pour Randal qui se relancerait que pour la Juventus qui cherche son numéro 9, Jonathan David et Loïs Openda étant peu convaincants. Même si le Canadien a retrouvé la forme dernièrement.

Tottenham ne voudrait pas casser le prêt

Tottenham n’acceptera finalement pas de se séparer de Kolo Muani le dernier jour du mercato, ne voulant pas casser le prêt du joueur avec le Paris Saint-Germain.

Selon RMC, le natif de Bondy restera donc dans la capitale anglaise jusqu’à la fin de saison avant de revenir à Paris. Acheté 90 millions d’euros en 2023 par le PSG et jugé incompatible au système de Luis Enrique, il ne serait pas étonnant de voir le club négocier avec la Juventus cet été.

Et pourquoi pas un retour à Nantes, en Ligue 2, la saison prochaine ?

L'Atlético sur un fil, pas de victoire pour Spalletti, Tottenham pénard

