Jean-Philippe Mateta ne signera pas à Milan

Jean-Philippe Mateta ne signera pas à Milan

Matet-out. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Jean-Philippe Mateta ne rejoindra pas l’AC Milan cet hiver. L’affaire sentait le roussi, c’est maintenant acté.

Comme le rapporte Sky Italia, des doutes avaient déjà été émis quant à l’état du genou de l’international français, retardant un accord entre le club milanais et Crystal Palace. Après des examens médicaux complémentaires non concluants, le transfert n’aura donc pas lieu.

La Juventus sur le dossier ?

De quoi relancer les négociations avec la Juve ? Si la Vieille Dame a déjà vu sa première offre refusée par le club londonien, les Turinois pourraient relancer les négociations selon Sky. Randal Kolo Muani restant à Tottenham, il reste un élément offensif à trouver pour assurer les devants.

Bloqué à Londres ? Macché-ta !

