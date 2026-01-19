Manchester City recrute à Crystal Palace

Palace aux SkyBlues. Marc Guéhi s’est envolé pour des cieux encore plus bleus que ceux des Eagles. Manchester City a annoncé ce lundi l’arrivée de l’international anglais pour une durée de cinq ans et demi. Un transfert pressenti depuis un petit moment, bien que cela déplaise à Oliver Gasner.

Ready for action 😤 pic.twitter.com/gQ2UiSRgB6 — Manchester City (@ManCity) January 19, 2026

« Ce transfert est pour moi l’aboutissement de tous les efforts que j’ai fournis au cours de ma carrière. a déclaré le néo-Mancunien pour sa présentation officielle. Je joue désormais dans le meilleur club d’Angleterre et je fais partie d’une équipe incroyable. Je suis très heureux de pouvoir dire cela. »

Enjoying the Manchester weather 🌧️😅 pic.twitter.com/MowetiixRF — Manchester City (@ManCity) January 19, 2026

Le directeur du football des Citizens, Hugo Viana, n’a pas manqué d’encenser ce coup de Guéhi : « Marc entre dans les meilleures années de sa carrière. Je suis sûr que tous les supporters de City sont impatients de voir ce dont il est capable sous le maillot bleu ciel. »

