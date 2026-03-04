André Villas-Boas veut porter plainte contre Luis Suárez

Et c’est pas fini. Moins d’un mois après la rencontre entre le FC Porto et le Sporting CP en championnat lors duquel les Dragões s’étaient distingués par leur vice, les deux clubs ne se sont pas gênés pour remettre plusieurs pièces dans la machine, mardi, lors de la demi-finale aller de Coupe du Portugal. Auteur d’un penalty, Luis Suárez a permis au Sporting de s’imposer à domicile (1-0), avant de contraindre Jan Bednarek à sortir à la suite d’un contact.

Le président du Sporting contre-attaque

De quoi provoquer la colère des membres de Porto. « C’est un carton rouge et une suspension de plusieurs matchs », estime l’entraîneur Francesco Farioli, tandis que le président André Villas-Boas enrage à propos de la réaction de l’avant-centre colombien : « En tant qu’entraîneur en Chine, j’ai écopé de quatre matchs de suspension pour un geste similaire à celui de Suárez. Il vient de traiter l’arbitre de voleur par des gestes. Je veux savoir si Suárez sera suspendu quatre matchs ou si l’on peut comparer le championnat portugais au championnat chinois. L’exemple est clair, et j’en ai fait l’expérience. Tout comme j’attendais une sanction contre le président du Sporting par le conseil de discipline qui a rejeté une accusation très grave concernant l’arbitrage, j’espère que Suárez sera sanctionné. »

L’ancien coach de l’OM a annoncé que le FC Porto comptait porter plainte contre Luis Suárez. Son homologue Frederico Varandas lui a sèchement répondu par médias interposés : « Son impolitesse est flagrante, car il était entraîneur. […] Il refuse d’écouter. Il veut construire un récit. Maintenant, on va faire de Suárez le bouc émissaire. Savez-vous pourquoi ? Je vois le président du FC Porto très effrayé, car il regarde le terrain et voit ce que je vois : il pense que l’équipe n’est pas assez bonne pour être championne. […] Alors Suárez doit écoper de quatre matchs de suspension ? Il dit : “J’étais en Chine.” Lui avez-vous demandé s’il utilisait des vidéos pour influencer les arbitres ? Il méritait probablement une suspension de 40 matchs. » Ça a le mérite d’être clair.

Rendez-vous le 22 avril pour la manche retour. Sortez le pop-corn !

Porto a multiplié les filouteries pour perturber le Sporting