Antoine Griezmann chambre gentiment le Barça
Généralement, les posts d’après matchs sur les réseaux, c’est davantage le domaine de Lamine Yamal. Mais mardi soir, après la qualification de l’Atlético de Madrid face au FC Barcelone (3-0) en Coupe du Roi, c’est bien Griezmann qui a chambré le vaincu en reprenant un tweet de son ancien club.
« Cette photo est-elle trop dure ? », se demande Grizou, commentant un photo où on le voit exulter devant deux Barcelonais au sol. En effet, pour les supporters des Blaugrana, la presque remontada a dû faire mal. Mais c’est dire que le Français a la mémoire longue : presque un an après une publication du compte officiel du FC Barcelone en mars 2025, Griezmann contre-attaque en réutilisant exactement la même formule.
Esta foto va muy dura 🥵 pic.twitter.com/TZqhmCIZbe— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2025
Griezmann qui fait du trashtalk, le départ aux USA se sent venir…
AR