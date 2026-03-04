L’Inter se contentera d’un nul contre Côme

Como 1907 0-0 Inter Milan

À l’italienne. Opposés en demi-finales allers de Coupe d’Italie ce mardi, Côme et l’Inter Milan n’ont proposé qu’un triste 0-0 au stade Giuseppe-Sinigaglia. À peine remis de leur élimination de Ligue des champions par Bodø/Glimt et à quelques jours d’un Derby della Madonnina, les hommes de Cristian Chivu n’étaient visiblement pas venus chez le voisin pour faire lever les foules.

Avec une équipe largement remaniée, le leader de Serie A est resté attentiste, se contentant de s’appliquer en défense. Fort heureusement, les Intéristes ont également profité de la maladresse des locaux : le latéral droit comasque Mërgim Vojvoda a manqué le cadre sur trois occasions franches (17e, 18e, 42e), de même que son compère du côté gauche, Álex Valle (49e).

L’Inter pas loin du hold-up

Réduite à quelques centres, cette Inter est passée près d’ouvrir le score juste après la reprise, mais la frappe de Matteo Darmian a été repoussée par le poteau (46e). Peu avant l’heure de jeu, la triple entrée des habituels tauliers nerazzurri Marcus Thuram, Denzel Dumfries et Piotr Zieliński a redonné un coup de fouet à l’Inter, sans qu’aucun ne parvienne toutefois à inquiéter Jean Butez, qui a passé une soirée fort tranquille. Tout se jouera donc au retour à San Siro, mardi 21 avril. En attendant, la Lazio accueillera l’Atalanta ce mercredi soir dans l’autre demi-finale.

En espérant un feu d’artifice, histoire de compenser un peu.

