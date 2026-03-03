Donald Trump se contrefout de savoir si l’Iran participera à la Coupe du monde 2026

Le Mondial sans la paix. En frappant l’Iran le week-end dernier, les États-Unis et Israël ont lancé un conflit inquiétant au Moyen-Orient. Au second plan pour l’instant, la perspective d’une Coupe du monde sur le continent américain dans un peu plus de trois mois ne rassure personne, alors que l’Iran pourrait annuler sa participation.

Fidèle à lui-même, Donald Trump n’a pas cherché à jouer au diplomate en garantissant que toutes les équipes qualifiées pour la compétition seront les bienvenues. L’incertitude autour de la présence de l’Iran ? « Je n’en ai vraiment rien à faire, a-t-il lancé après avoir été interrogé par Politico. Je pense que l’Iran est un pays très affaibli. Ils sont à bout de souffle. »

Des matchs à Los Angeles et Seattle pour l’Iran

La délégation iranienne était la seule absente au sommet de planification de la FIFA pour le Mondial, organisé cette semaine à Atlanta. Placée dans le groupe G avec la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l’Égypte, l’Iran doit jouer ses matchs de poule sur le sol américain, à Los Angeles et Seattle, avec un potentiel match contre les États-Unis en seizièmes de finale.

Pendant ce temps-là, Gianni Infantino et sa clique font la teuf.

