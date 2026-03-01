S’abonner au mag
  • Mondial 2026

Après les bombardements, l’Iran penserait à se retirer du Mondial 2026

Il y a sûrement plus grave qu’un Iran – Belgique, et ce n’est pas contre les Belges. Qualifié pour son quatrième Mondial de suite, l’Iran penserait à se retirer de la Coupe du monde américaine, à cause de la vaste campagne de bombardements sur son territoire. Selon Marca, le président de la fédé iranienne aurait manifesté sa retenue à la télévision locale.

Championnat suspendu

« Vu ce qui s’est passé aujourd’hui et cette attaque des États-Unis, il est peu probable que nous envisagions sereinement la Coupe du monde, a déclaré Mehdi Taj. Les responsables sportifs doivent en décider. » L’homme politique a également annoncé la suspension du championnat national jusqu’à nouvel ordre.

Le Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a été tué par les attaques. Plus de 200 morts ont été recensés dans ce que l’ONU a qualifié de « crime de guerre et crime contre l’humanité. » ESPN informe par ailleurs que la FIFA observait la situation, assurant que la sécurité de tous sera assurée.

