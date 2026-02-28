S’abonner au mag
Selon une étude, regarder du foot augmente le risque de crise cardiaque

Quand on vous dit que le foot est un sport palpitant. Selon une étude conjointement publiée au mois de février par des chercheurs du Centre Helmholtz de Munich et de l’université de Bielefeld, regarder un match de foot a un effet direct sur le rythme cardiaque.

« Nous ne pensions pas pouvoir observer aussi clairement le déroulement du match à travers les données recueillies », explique la chercheuse Christiane Fuchs au quotidien munichois Süddeutsche Zeitung. « Chez une personne en particulier, le rythme cardiaque a dépassé les 180 battements par minute, c’est tout à fait remarquable. »

Pour mener leur étude, les scientifiques ont sollicité 229 supporters de l’Arminia Bielefeld qui, le 24 mai dernier, est devenu la quatrième équipe de D3 allemande seulement à disputer une finale de Coupe d’Allemagne. C’était face au VfB Stuttgart qui a rempli son rôle de favori, mais en regardant les résultats en détail, on remarque que la fréquence cardiaque des sujets était supérieure à 90 pulsations par minute en première mi-temps… pendant laquelle Stuttgart a planté trois buts à l’Arminia, provoquant à chaque fois « un pic de stress notable ».

Les saucisses et la bière comme facteurs aggravants

Les 15 minutes de pause ont joué un rôle « apaisant », si bien qu’à la reprise, le rythme du cœur des cobayes, probablement refroidis par le résultat, était redescendu sous les 88 bpm. Le quatrième (et dernier) pion de Stuttgart n’est pas venu contredire cette tendance, contrairement aux deux buts marqués en fin de partie par les Petits Poucets, qui a fait remonter le palpitant à une fréquence similaire à celle du début de la rencontre.

Interrogé par la SZ, le cardiologue francfortois David Leistner explique que « l’intensité émotionnelle d’un match de football est particulièrement élevée. De plus, les gens consomment beaucoup d’aliments salés et d’alcool, et peuvent même oublier de prendre leurs médicaments pour le cœur. Tout cela peut être trop éprouvant pour les personnes cardiaques. » Et de révéler que son service enregistre « au moins un arrêt cardiaque chez un supporter chaque week-end de match à domicile » de l’Eintracht.

On souhaite donc bien du courage aux urgentistes de l’hôpital de Burnley.

Stuttgart terrasse Bielefeld et remporte sa quatrième Coupe d’Allemagne

