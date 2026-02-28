Un premier triplé pour Yamal et le Barça calme Villarreal

FC Barcelone 4-1 Villarreal

Buts : Yamal (28e, 37e, 69e) et Lewandowski (90e+1) pour les Blaugrana // Gueye (49e) pour le sous-marin jaune

Un choc à 16h15 le samedi mais un choc quand même. Leader de Liga, le Barça recevait Villarreal, troisième, au Camp Nou pour mettre la pression sur le Real. Mission réussie pour les hommes d’Hansi Flick, larges vainqueurs et portés par le premier triplé en carrière de Lamine Yamal (4-1). Incroyable de justesse, de provocations balle au pied et avec des fourmis dans les jambes (6 tirs totaux), le jeune prodige s’est offert trois buts et a mis les Catalans sur les rails d’un succès importantissime.

Un, dos, tres, Yamal voit triple

D’abord lancé par Fermin Lopez, l’ailier ajuste parfaitement Luiz Junior juste avant la demi-heure de jeu (1-0), avant de récidiver moins de 10 minutes plus tard, au terme d’un effort individuel de grande classe pour envoyer la gonfle en pleine lucarne (2-0). Avec le break en poche à la pause, Barcelona revient des vestiaires avec un peu moins de sérieux, ce qui permet à Pape Gueye de réduire la marque après un coup de billard sur corner dès la reprise (2-1).

Sauf que sur son banc, le Barça possède un certain Pedri, qui, quasiment dès son entré en jeu, remet de l’ordre dans le fubtol catalan et trouve surtout Yamal d’une lumineuse passe en profondeur. Le funambule ne se manque et pose un de ses plus grands classiques avec un premier triplé en carrière conclu d’une finition létale (3-1). En toute fin de match, Jules Koundé, encore trouvé par Pedri, sert Robert Lewandoski, qui s’offre un dixième but cette saison (4-1).

Samedi parfait pour le Barça, qui va pouvoir célébrer Yamal comme il se doit, et treizième victoire en treize matchs de championnat pour le FCB cette saison à domicile. Vous avez dit à l’aise à la maison ?

Le Barça poursuit sa folle série