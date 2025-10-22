Javier Tebas réagit à l’annulation d’un match de Liga à Miami

Prévisible.

Visiblement, Javier Tebas a des problèmes d’insomnies puisqu’il a publié un communiqué beaucoup trop long peu avant 7 heures ce mercredi matin. Sur XanciennementTwitter, le patron de La Liga a déploré l’annulation de la rencontre entre le FC Barcelone et Villarreal, prévue initialement le 21 décembre prochain à Miami.

Alors que les partisans d’un football qu’on qualifiera de plus en plus « à l’ancienne » se sont réjouis de cette volte-face, Tebas estime pour sa part que « le football espagnol a perdu une opportunité de progresser, de se développer à l’étranger et de renforcer son avenir » et que « la défense de la « tradition » » révèle « une vision étroite et provinciale. »

Selon lui, les deux protagonistes du match concernés (et qu’il remercie « pour leur engagement et leur générosité dans un projet visant uniquement à développer notre compétition ») ont été la cible de pressions « des institutions dirigeantes » qu’il n’a pas jugé utile de citer nommément.

En revanche, Javier Tebas a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas jeter l’éponge : « Le football espagnol mérite de regarder vers l’avenir avec ambition et non avec peur. On va continuer d’essayer. Cette fois, on est passés très près. »

Un contre-pressing à rendre jaloux Jürgen Klopp.

