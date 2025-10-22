La rencontre entre Villarreal et le FC Barcelone ne se jouera pas à Miami

Le football a gagné.

La Liga a finalement rebroussé chemin concernant la rencontre de la 17e journée opposant Villarreal au FC Barcelone. L’instance du football espagnol avait annoncé il y a quelques semaines que cette rencontre se jouerait à Miami le 21 décembre prochain. Une décision qui avait suscité l’ire des capitaines des formations espagnoles, mais la Ligue espagnole a finalement décidé d’annuler cet évènement comme annoncé dans un communiqué.

🚨 NOTA INFORMATIVA. LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.https://t.co/DpsR4PnXLf — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 21, 2025

Le Barça enrage

« La Liga souhaite informer qu’à la suite de discussions avec le promoteur du match à Miami, ce dernier a annoncé sa décision d’annuler l’événement en raison de l’incertitude générée ces dernières semaines en Espagne », a-t-elle annoncé dans son communiqué. L’instance du football espagnol a aussi déclaré déplorer de ne pas pouvoir saisir « cette opportunité historique » d’organiser un match du championnat à l’étranger pour la première fois.

Le FC Barcelone s’est également prononcé sur cette annulation, mais aurait préféré que la rencontre soit jouée à Miami en regrettant «l’occasion manquée de développer l’image de la compétition sur un marché stratégique et capable de générer des ressources au bénéfice de tous ». La rencontre devrait se tenir au stade de la Céramique le 21 décembre prochain.

Business partout, football nulle part.

Le Real Madrid dénonce la délocalisation de Villarreal-Barça auprès du Conseil supérieur des sports