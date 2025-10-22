S’abonner au mag
  • Liga
  • J17
  • Villarreal-Barcelone

La rencontre entre Villarreal et le FC Barcelone ne se jouera pas à Miami

LB
La rencontre entre Villarreal et le FC Barcelone ne se jouera pas à Miami

Le football a gagné.

La Liga a finalement rebroussé chemin concernant la rencontre de la 17e journée opposant Villarreal au FC Barcelone. L’instance du football espagnol avait annoncé il y a quelques semaines que cette rencontre se jouerait à Miami le 21 décembre prochain. Une décision qui avait suscité l’ire des capitaines des formations espagnoles, mais la Ligue espagnole a finalement décidé d’annuler cet évènement comme annoncé dans un communiqué.

Le Barça enrage

« La Liga souhaite informer qu’à la suite de discussions avec le promoteur du match à Miami, ce dernier a annoncé sa décision d’annuler l’événement en raison de l’incertitude générée ces dernières semaines en Espagne », a-t-elle annoncé dans son communiqué. L’instance du football espagnol a aussi déclaré déplorer de ne pas pouvoir saisir « cette opportunité historique » d’organiser un match du championnat à l’étranger pour la première fois.

Le FC Barcelone s’est également prononcé sur cette annulation, mais aurait préféré que la rencontre soit jouée à Miami en regrettant «l’occasion manquée de développer l’image de la compétition sur un marché stratégique et capable de générer des ressources au bénéfice de tous ». La rencontre devrait se tenir au stade de la Céramique le 21 décembre prochain.

Business partout, football nulle part.

Le Real Madrid dénonce la délocalisation de Villarreal-Barça auprès du Conseil supérieur des sports

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

27
Revivez Leverkusen - PSG (2-7)
Revivez Leverkusen - PSG (2-7)

Revivez Leverkusen - PSG (2-7)

Revivez Leverkusen - PSG (2-7)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!