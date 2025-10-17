S’abonner au mag
  • Espagne

Les capitaines de Liga s’unissent pour protester contre la délocalisation de Villarreal-Barça à Miami

Les capitaines de Liga s'unissent pour protester contre la délocalisation de Villarreal-Barça à Miami

Adrien Rabiot n’est pas seul.

La fronde monte en Liga. Selon la Cadena COPE, les capitaines des vingt clubs de première division espagnole discutent ce vendredi d’un accord commun pour marquer leur opposition à la délocalisation du match Villarreal-Barcelone à Miami, prévu le 21 décembre. L’idée : un arrêt symbolique de 20 à 30 secondes lors de la neuvième journée de championnat. Une pause concertée au coup d’envoi pour dénoncer une décision jugée contraire à l’esprit du football espagnol.

Les joueurs reprennent la parole

Si la Liga de Javier Tebas persiste à exporter ses affiches, les joueurs, eux, veulent rappeler qu’ils ne sont pas de simples figurants du business plan. D’après la radio espagnole, la tension est palpable et les discussions entre capitaines s’intensifient pour valider le mouvement.

Du côté de Barcelone, après les critiques de Frenkie de Jong, il y a une semaine, Flick n’a pas mâché ses mots en conférence de presse : « Je ne suis pas content que le match ait lieu aux États-Unis. Les joueurs non plus. Mais c’est la Liga qui décide. »

Pendant ce temps-là, à Miami, l’excitation est totale à l’idée de voir Georges Mikautadze en vrai.

Le FC Barcelone accusé d’irrégularités dans le transfert d’Antoine Griezmann

