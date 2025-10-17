Ange Postecoglou se voit bien remporter un trophée avec Nottingham Forest

L’espoir fait vivre.

Actuellement 17e de Premier League avec seulement sept points au compteur, Notthingham Forest effectue son pire démarrage depuis un siècle. Pourtant, l’entraîneur du double vainqueur de la C1 en 1979 et 1980 se montre plutôt optimiste. En conférence de presse avant d’affronter Chelsea ce samedi, Ange Postecoglou a affirmé qu’il se voyait même remporter un trophée avec Forest… à condition qu’on lui en laisse le temps.

« Peut-être que je ne suis pas un manager raté qui a juste eu la chance en obtenant ce poste », analyse celui qui a remplacé Nuno Espirito Santos le 9 septembre dernier. « Donnez-moi du temps ! Dans tous mes clubs précédents, l’histoire s’est terminée à chaque fois de la même façon, avec moi et un trophée. »

Difficile de lui donner tort : que ce soit au South Melbourne FC, au Brisbane Roar, aux Yokohama Marinos, au Celtic Glasgow et à Tottenham, l’Australien a terminé son mandat à chaque fois avec au moins un titre dans la musette. Une statistique qui s’applique également à ses passages sur le banc des sélections U17, U20 et A de son pays. Bon courage pour la faire durer, l’armoire à trophées de Nottingham n’a plus été dépoussiérée depuis 1998 et un trophée de champion de D2 anglaise.

Si Postecoglou y parvient, on pourra renommer le club « Somettingham » ?

