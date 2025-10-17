S’abonner au mag
Flavien Tait retrouve un amour de jeunesse en Ligue 2

Flavien Tait retrouve un amour de jeunesse en Ligue 2

Le retour de Flavien Iniestait.

Les supporters présents au stade Paul-Lignon, ce vendredi soir, ont eu le droit à une petite surprise en marge du nul contre Reims (2-2) : l’officialisation de l’arrivée de Flavien Tait. Le milieu de terrain de 32 ans débarque libre, lui qui était sans club depuis le début de l’été et son départ de Samsunspor, en Turquie, où il restait sur une saison à 12 apparitions.

Il était passé par Rodez dans son adolescence

Tait arrive en terrain connu, puisqu’il avait évolué à Rodez dans sa jeunesse, entre 2008 et 2010, avant de filer continuer sa formation à Châteauroux. Depuis, le petit Flavien a grandi et connu quelques aventures, d’Angers à Rennes, cumulant notamment 176 rencontres en Ligue 1 et une vingtaine en Coupe d’Europe.

À 32 ans, le joueur qui avait été gêné par des pépins physiques lors de sa dernière saison à Rennes va donc essayer d’apporter son expérience aux Ruthénois, proches de la zone de play-offs au classement (13 points en 10 journées).

La nostalgie du duo Majer-Tait est présente.

Troyes passe provisoirement leader dans une soirée à peu de buts, Bastia toujours muet

