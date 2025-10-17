Dijon cartonne QRM, Bourg-en-Bresse n’est plus lanterne rouge

Dernière équipe invaincue du championnat, Dijon s’est bien rattrapé de son faux-pas à Aubagne la semaine dernière (1-1). Sur sa pelouse, le DFCO n’a fait qu’une bouchée de QRM (4-1). Deux buts par mi-temps, ça a servi du poulet à Gaston-Gérard. Malgré la réduction du score signée Moujetzky à dix minutes du terme, les Normands repartent avec une belle indigestion et ne sont plus qu’à deux unités de la zone rouge, tandis que les Bourguignons confortent leur troisième place sur le podium, à égalité de points (17) avec Orléans, court vainqueur du SM Caen (2-0) qui chute au septième rang.

Le haut de tableau se neutralise

Devant, le FC Rouen reste seul leader après sa victoire, la cinquième d’affilée, face au Paris 13 Atlético (3-0). Les joueurs de la capitale enchaînent pour leur part un septième match sans gagner, leur dernier succès remonte au 22 août dernier. Derrière les Rouennais, le FC Versailles réalise la mauvaise opération de la soirée en rentrant de Fleury sur un score nul et vierge et un match sans aucun tir cadré ! Avec 20 points, les Yvelinois sont pris en tenaille, à trois longueurs derrière le FCR et trois devant Dijon et Orléans.

Tandis que Sochaux reste dans la course après avoir défait Aubagne (2-0), Concarneau fait un grand bond en avant. Face à des Valenciennois réduits à 9, les Bretons n’ont pas fait mieux que gagner par un but d’écart (1-2) mais repartent avec trois points précieux qui leur permettent de passer de la douzième à la sixième place.

Enfin, le duel entre les deux plus mal classés a tourné à l’avantage de Bourg-en-Bresse qui met fin à sa série de quatre défaites de suite. Avec sa victoire sur la pelouse du Stade briochin (1-2), le FBBP 01 laisse la place de lanterne rouge à son adversaire du soir qui, pour sa part, enchaîne un cinquième match sans gagner.

Dijon 4-1 QRM

Fleury 0-0 Versailles

Le Puy 3-0 Villefranche

Orléans 2-1 Caen

Rouen 3-0 Paris 13

Sochaux 2-0 Aubagne

Stade briochin 1-2 Bourg-en-Bresse

Valenciennes 1-2 Concarneau