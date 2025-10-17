Habib Beye : « Beaucoup de gens ont parlé à notre place  »

Un extincteur face aux étincelles.

Avec le Paris Saint-Germain, le Stade rennais est la seule équipe à n’avoir perdu qu’une fois en Ligue 1 cette saison, mais le bilan comptable après sept journées (10 points) est moyen et le match nul au Havre (2-2) avant la trêve est mal passé en Bretagne.

Depuis, plusieurs médias, dont RMC, ont fait part des doutes entourant Habib Beye autour du club breton et au sein même du vestiaire rennais. « On est impacté par ce qui peut se dire ou s’écrire, parce que l’on est humain, a réagi le coach rennais ce vendredi en conférence de presse. Je ne vais pas changer ma façon d’être. Ça ne fait pas plaisir de voir tout ce qui est dit, mais c’est inhérent à mon métier. Ce que je dis à mon groupe, c’est de rester hermétique à tout ça. »

Des échanges avec Samba et Fofana

Il a poursuivi en citant des noms tout en désamorçant une possible défiance d’une partie de son vestiaire : « J’ai discuté avec Brice (Samba) et Seko (Fofana), parce qu’après ce qui a été dit dans la presse, il était nécessaire que je parle pour qu’ils voient que je n’ai pas changé mon état d’esprit. La déstabilisation extérieure existe tout le temps. Il n’y a pas que Brice et Seko, on a aussi parlé de Valentin Rongier, de Djaoui Cissé, d’Hans Hateboer… J’ai discuté avec chacun d’eux individuellement, certains ont même pris l’initiative de venir me voir. »

Pour Beye, « ce sont des spéculations. Les discussions de vestiaire, elles sont naturelles, c’est la vie d’un groupe. Le rapport que j’ai avec mes joueurs, je veux que ce soit un rapport d’authenticité. Beaucoup de gens ont parlé à notre place. Tout ce qui est rapporté de l’extérieur, ce sont des suppositions (…) Je n’ai pas à considérer qu’il y a un problème entre eux et moi. »

Circulez, il n’y a rien à voir… à condition quand même de voir une victoire, dimanche, contre Auxerre.

Hans Hateboer devrait être prêté à Lyon