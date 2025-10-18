Xabi Alonso soutient la grève des joueurs contre la tenue du match Villarreal-Barça à Miami

Ça fait toujours plaisir de pouvoir faire chier le Barça.

C’est le sujet qui agite le football espagnol en ce moment : à l’instar de ce qui se trame en Serie A avec un Milan-Côme qui se jouera en Australie, la rencontre de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone, prévue le week-end du 21 décembre, se disputera… à Miami. Un choix de la Ligue qui ne plaît pas du tout, à tel point que le Syndicat des footballeurs espagnols (AFE) a, « avec le soutien des capitaines de première division », invité les équipes de Liga à protester contre cette décision au coup d’envoi des rencontres de cette neuvième journée de Liga, afin de dénoncer « le manque de transparence, de dialogue et de cohérence » de la Ligue. Ainsi, les joueurs du Real Oviedo et de l’Espanyol de Barcelone sont restés immobiles, vendredi, lors des quinze premières secondes de leur match – une séquence qui, d’ailleurs, n’a volontairement pas été diffusée.

📄 COMUNICADO | AFE ANUNCIA UNA ACCIÓN DE PROTESTA AL INICIO DE LOS PARTIDOS DE LA 9ª JORNADA DE LALIGA Toda la información 👇🏼https://t.co/HuPsRhErhd — AFE (@afefutbol) October 17, 2025

Au lendemain de cette action, l’entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso a soutenu l’initiative : « Nous sommes contre le match car il fausse la compétition, a-t-il expliqué. Il n’y a eu aucune consultation avant de prendre la décision, et les protestations sont positives. Il n’y a pas d’unanimité. » Y compris dans les rangs du Barça, où Hansi Flick et certains joueurs ont déjà désapprouvé cette décision.

✈️ On va les aider à trouver un certif médical et un petit arrêt maladie des familles, qu'ils ne s'inquiètent pas. Rabiot, De Jong et les autres : en délocalisation forcée ➡️ https://t.co/JaQh04S8i8 pic.twitter.com/lQucwm4nQQ — SO FOOT (@sofoot) October 9, 2025

C’est bien connu : le Real et le Barça ont toujours été contre le foot business.

Kyks sur son adaptation en Espagne : « Ils font très bien la paella »