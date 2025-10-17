- Ligue 1
- J8
- PSG-Strasbourg (3-3)
Les notes de PSG-Strasbourg
Des actions dans tous les sens, des buts, un Joaquín Panichelli fidèle à son statut de meilleur buteur et du suspense jusqu'au bout : ce PSG-Strasbourg a tenu toutes ses promesses. Voici l'heure du bulletin de notes.
PSG
Warren Zaïre-Emery
Un tour en Espoirs, un brassard au biceps et le voilà qui reprend du poil de la bête. Warren Zaïre-a-mûri.
Bradley Barcola
On a retrouvé Bip-Bip, il ne reste plus qu’à savoir qui est Coyote. Remplacé par Khvicha Kvaratskhelia (61e), sans cartoon.
Lucas Beraldo
Le garant du suspense pour la course au titre en Ligue 1. Remplacé par Willian Pacho (61e), qui pourrait tout gâcher.
Senny Mayulu
Même pas besoin de Danny DeVito pour faire une grande saison 2. It’s always Senny in Paris.
Lucas Chevalier
Il marche dans les pas de Donnarumma : bonne victoire en Ligue des champions à lui en 2029.
Nuno Mendes
Il n’est pas encore le meilleur latéral droit du monde. Tant pis pour lui.
Désiré Doué
Le petit frère qui en fait trop pour impressionner son grand frère. Sacré Félix Lebrun. Remplacé par Quentin Ndjantou (61e), tcholé !
Strasbourg
Joaquín Panichelli
Croquer Lucas Beraldo était tellement facile qu’il est allé manger la soupe sur la tête d’Illya Zabarnyi. Prouveur.
Valentín Barco
Et allez, encore un petit crack de la famille Weasley prêt à intégrer Poudlard. Il a même trouvé la baguette magique parfaite chez Ollivander.
Diego Moreira
Il va finir par devenir le D. Moreira le plus iconique de Ligue 1. Désolé Daniel. Remplacé par Martial Godo (73e), sans attendre.
Guela Doué
Il est prêt pour son combat face à Cyril Gane.
Ben Chilwell
On est sûr qu’il a son BAFA pour réussir à encadrer ces p’tits jeunes ?
Mike Penders
On préfère toujours les tenders à Penders, désolé.
Par Clément Gavard, avec Tom Binet et Julien Faure, au Parc des Princes