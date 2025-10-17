Ligue 1

J8

PSG-Strasbourg (3-3)

Les notes de PSG-Strasbourg

Par Clément Gavard, avec Tom Binet et Julien Faure, au Parc des Princes le Vendredi 17 Octobre à 23:30

Des actions dans tous les sens, des buts, un Joaquín Panichelli fidèle à son statut de meilleur buteur et du suspense jusqu'au bout : ce PSG-Strasbourg a tenu toutes ses promesses. Voici l'heure du bulletin de notes.