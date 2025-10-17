S’abonner au mag
Les notes de PSG-Strasbourg

Par Clément Gavard, avec Tom Binet et Julien Faure, au Parc des Princes
Des actions dans tous les sens, des buts, un Joaquín Panichelli fidèle à son statut de meilleur buteur et du suspense jusqu'au bout : ce PSG-Strasbourg a tenu toutes ses promesses. Voici l'heure du bulletin de notes.

PSG

Warren Zaïre-Emery

Un tour en Espoirs, un brassard au biceps et le voilà qui reprend du poil de la bête. Warren Zaïre-a-mûri.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Bradley Barcola

On a retrouvé Bip-Bip, il ne reste plus qu’à savoir qui est Coyote. Remplacé par Khvicha Kvaratskhelia (61e), sans cartoon.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lucas Beraldo

Le garant du suspense pour la course au titre en Ligue 1. Remplacé par Willian Pacho (61e), qui pourrait tout gâcher.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Senny Mayulu

Même pas besoin de Danny DeVito pour faire une grande saison 2. It’s always Senny in Paris. 

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lucas Chevalier

Il marche dans les pas de Donnarumma : bonne victoire en Ligue des champions à lui en 2029.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nuno Mendes

Il n’est pas encore le meilleur latéral droit du monde. Tant pis pour lui.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Désiré Doué

Le petit frère qui en fait trop pour impressionner son grand frère. Sacré Félix Lebrun. Remplacé par Quentin Ndjantou (61e), tcholé !

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Strasbourg

Joaquín Panichelli

Croquer Lucas Beraldo était tellement facile qu’il est allé manger la soupe sur la tête d’Illya Zabarnyi. Prouveur.

Note de la rédaction 8.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Valentín Barco

Et allez, encore un petit crack de la famille Weasley prêt à intégrer Poudlard. Il a même trouvé la baguette magique parfaite chez Ollivander.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Diego Moreira

Il va finir par devenir le D. Moreira le plus iconique de Ligue 1. Désolé Daniel. Remplacé par Martial Godo (73e), sans attendre.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Guela Doué

Il est prêt pour son combat face à Cyril Gane.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ben Chilwell

On est sûr qu’il a son BAFA pour réussir à encadrer ces p’tits jeunes ?

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Mike Penders

On préfère toujours les tenders à Penders, désolé.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

