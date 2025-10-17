Zack Nani ouvert à une co-diffusion des matchs des Bleuets sur Ligue1+

Victime collatérale.

Quelques jours après avoir annoncé que les matchs des Bleuets seront diffusés en exclusivité sur ses canaux YouTube et Twitch, le créateur de contenu Zack Nani a pris – malgré lui – une volée de bois vert de la part de Ligue 1+ qui exige sa part du gâteau dans le deal. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le Lyonnais jure qu’il « [se] fiche un peu » de cette réaction et estime qu’elle relève « d’un problème plus profond entre la Ligue et la FFF » : « Globalement, je la trouve un peu enfantine. Depuis le début de la semaine c’est : « la Ligue s’étonne », « la Ligue n’est pas contente »… Mais est-ce que la Ligue est venue me parler pour trouver les contours de quelque chose qui pourrait leur permettre d’atteindre leurs objectifs ? Non. »

Malgré tout, Nani ne s’oppose pas à l’idée d’une co-diffusion avec la chaîne de la Ligue 1, estimant que celle-ci n’est « pas sur les mêmes enjeux que moi puisqu’il faut un abonnement », donc pas « un concurrent », mais plutôt « un complément qui peut fonctionner en parallèle de ce que je vais proposer ».

Le YouTubeur rappelle que son initiative entend faire « bouger un peu les lignes » sur le marché de la diffusion de matchs de football : « Pendant des années, j’ai essayé de discuter avec des détenteurs de droits. Je n’ai pris que des portes fermées en entendant des « non, ce sont nos droits, on les paye et on les exploite à 100 % ». Je serais totalement dans mon droit d’être comme ça mais ça n’est pas ma mentalité. »

Ceci dit, on a rarement autant parlé des Espoirs en dehors d’un tournoi.

Les Bleuets ne font qu’une bouchée de l’Estonie