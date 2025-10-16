Ligue 1+ demande une codiffusion de l’équipe de France Espoirs avec Zack Nani

Ligue 1 -.

Depuis que la FFF a annoncé avoir confié les droits de diffusion des Bleuets pour les qualifications à l’Euro Espoirs 2027 à Zack Nani, streamer devenu figure du foot sur internet, la Ligue n’a pas franchement sorti le champagne. Le deal, estimé à un peu plus de 60 000 euros, a fait tousser du côté de LFP Media, où Nicolas de Tavernost a pris la mouche, selon L’Équipe.

La Ligue veut sa part du gâteau

Ce mercredi, lors du conseil d’administration de la Ligue, le boss de LFP Media a interpellé Philippe Diallo, président de la FFF, pour lui reprocher de ne pas avoir été consulté et réclamer une codiffusion sur Ligue 1+, la plateforme maison lancée le 15 août et déjà forte de 1,2 million d’abonnés.

Vincent Labrune, lui, a remis une pièce dans la machine, regrettant que la Fédération ait zappé un outil jugé « vital pour l’avenir du foot français ». Les clubs présents ont emboîté le pas, réclamant un meilleur traitement pour Ligue 1+.

Diallo a tempéré en expliquant que le contrat avec Zack Nani n’était pas encore signé. Le conflit peut donc encore être apaisé, si tout le monde arrive à s’entendre avant le prochain live.

