S’abonner au mag
  • International
  • France

Ligue 1+ demande une codiffusion de l’équipe de France Espoirs avec Zack Nani

SF
Ligue 1+ demande une codiffusion de l’équipe de France Espoirs avec Zack Nani

Ligue 1 -.

Depuis que la FFF a annoncé avoir confié les droits de diffusion des Bleuets pour les qualifications à l’Euro Espoirs 2027 à Zack Nani, streamer devenu figure du foot sur internet, la Ligue n’a pas franchement sorti le champagne. Le deal, estimé à un peu plus de 60 000 euros, a fait tousser du côté de LFP Media, où Nicolas de Tavernost a pris la mouche, selon L’Équipe.

La Ligue veut sa part du gâteau

Ce mercredi, lors du conseil d’administration de la Ligue, le boss de LFP Media a interpellé Philippe Diallo, président de la FFF, pour lui reprocher de ne pas avoir été consulté et réclamer une codiffusion sur Ligue 1+, la plateforme maison lancée le 15 août et déjà forte de 1,2 million d’abonnés.

Vincent Labrune, lui, a remis une pièce dans la machine, regrettant que la Fédération ait zappé un outil jugé « vital pour l’avenir du foot français ». Les clubs présents ont emboîté le pas, réclamant un meilleur traitement pour Ligue 1+.

Diallo a tempéré en expliquant que le contrat avec Zack Nani n’était pas encore signé. Le conflit peut donc encore être apaisé, si tout le monde arrive à s’entendre avant le prochain live.

Warren Zaïre-Emery : « La Coupe du monde est clairement un objectif »

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!