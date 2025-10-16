Un vote sur un plafond salarial en Premier League

Comment United peut-il survivre s’ils ne peuvent même plus dépenser ?

Les clubs de Premier League pourraient voter dès novembre une mesure qui pourrait faire grincer bien des dents du côté de Manchester selon le Times. Le championnat le plus riche du monde pourrait introduire un plafond salarial, appelé « anchoring », limitant les dépenses en salaires et transferts à cinq fois le montant reçu par le dernier du championnat. Autrement dit, environ 550 millions de livres (630 millions d’euros) par club sur les bases de la saison 2023-2024.

Les avis divergent

Un projet qui hérisse le poil de Manchester United et Manchester City, rejoints par Aston Villa, quand d’autres clubs observent le débat d’un œil distrait. Pour ses partisans, le plafond salarial garantirait une ligue plus équilibrée, à même de protéger son attractivité et ses droits télé mirobolants. Pour ses détracteurs, c’est la fin annoncée du foot business à l’anglaise, celui où les clubs dépensent sans compter et où le mercato est un spectacle à part entière.

Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, a qualifié l’idée « d’absurde », estimant qu’elle tuerait la compétitivité anglaise face à l’Europe. Dans les couloirs, certains évoquent déjà un « suicide économique » si les clubs anglais ne peuvent plus rivaliser avec le Real Madrid ou le PSG.

Une règle qui devrait en faire sourire quelques-uns.

Un barman licencié après le derby de Manchester